فتاة تغرق في نهر أثناء التقاط سيلفي

أبوظبي (الاتحاد) - سقطت شابة مصرية في نهر النيل أثناء التقاطها صور سيلفي من هاتفها الجوال، بحسب ما ذكره موقع «بوابة الأهرام».

كانت الفتاة، البالغة من العمر 21 عاماً، تجلس على حافة جسر يمر فوق نهر النيل في طلخا بمحافظة الدقهلية، أثناء التقاطها الصور لنفسها.

هرعت فرق الإنقاذ النهري وانتشلت الفتاة التي تدرس في الجامعة. وأصيبت الشابة بكدمات وجروح بسيطة.

وأكدت الفتاة أنه أثناء جلوسها على سور الجسر والتقاطها بعض الصور لنفسها بهاتفها المحمول، اختل توازنها وسقطت في النهر.