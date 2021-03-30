تغيير اسم أحد لقاحات كورونا

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن موقع وكالة الأدوية الأوروبية تغيير اسم أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة من قبل دول التكتل في حملاتها العامة للتطعيم ضد كوفيد-19.

وذكر الموقع أن لقاح «أسترازينيكا» البريطاني-السويدي المضاد لمرض «كوفيد -19» جرى تغيير اسمه في 25 مارس إلى «فاكسيفريا»، بحسب ما جاء على موقع الوكالة على الإنترنت.

تغيير اسم لقاح أسترازينيكا

وأفادت بوابة وكالة المنتجات الصحية السويدية بأن هذا الأمر لن يحمل في طياته أي تغييرات أخرى، ولكن يجب أن يكون المتخصصون في التطعيم على دراية بإعادة التسمية، بحيث لا تبدو معلومات المنتج والتسمية والتعبئة والتغليف مختلفة، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

يأتي تغيير اسم اللقاح بعد تقارير تحدثت في مارس الجاري عن مضاعفات لدى أشخاص تلقوه.

إلا أن خبراء وكالة الأدوية الأوروبية أكدوا أن لقاح «أسترازينيكا» آمن وفعال، مشيرين إلى أن ميزاته وفوائده تتجاوز بشكل كبير المخاطر المحتملة المرتبطة به.