8 علامات تكشف كذب ابنك

القاهرة (الاتحاد)

هناك العديد من الدلائل والعلامات التي يمكن عن طريقها أن يكتشف الآباء والأمهات ما إذا كان ابنهم يكذب أم لا، حسبما ذكر موقع «Times of India».

التلعثم والتأتأة:

إذا كان طفلك عادة هادئاً ومتماسكاً للغاية، فإن التلعثم أثناء المحادثة يمكن أن يعني أنه يكذب.

التواصل البصري:

غالباً ما ينغمس الأطفال في تواصل غير طبيعي بالعيون عندما يكذبون، وبينما يتجنب الأطفال الصغار نظرات العيون، يكون الأطفال الكبار أكثر ثقة بالنظر إلى عينيك مباشرة، الأمر الذي قد يعني الكذب.

التكرار:

إلى جانب التلعثم، غالباً ما يظل الأطفال يعيدون ما يقولونه مراراً وتكراراً عندما يكذبون على والديهم.

التململ:

يعتبر القلق والتوتر الشديدان أيضاً علامة مؤكدة على الكذب عند الأطفال.

تغيير الصوت:

إذا كان طفلك يكذب، فهناك احتمال أن تختلف نبرة صوته وطريقة كلامه بكثير من المعتاد.

الثرثرة:

إذا كان ابنك ثرثاراً بطبيعته، فإن ظل يتحدث دون توقف في محاولة لشرح موقفه والدفاع عن نفسه، فمن المحتمل أنه يكذب.

الدفاع:

إذا كان طفلك يكذب، فسيصبح دفاعياً للغاية بشأن ادعاءاته وتعزيز موقفه بإيماءات غير معتادة.

عدم الاتساق:

في حين أن الأطفال يتسمون بالخيال، يمكنهم بالتأكيد نسج حكاية وهمية، والتي تكون بالطبع غير متسقة وبها العديد من الثغرات.



