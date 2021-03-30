توقف السير لمرور دبة وصغارها

في نهاية الأسبوع الماضي، أوقف عدد كبير من السائقين سياراتهم في الاتجاهين بإحدى مدن ولاية "كونيتيكت" الأميركية، للسماح لدبة بعبور الطريق مع 4 من صغارها الدياسم، في مشهد رائع لاحترام الحيوان، صوره أحد المارة بهاتفه المحمول.

ديسمان من الصغار، عرقلا محاولات الأم عبور الشارع على مرأى من الشرطة التي أوقفت أيضاً سيارتها لتراقب ما يحدث، فإذا بالدبة الأم تمسك بأحد الصغار من رقبته وتمشي عابرة الطريق إلى الجهة المقابلة، فتبعها شبل آخر، بينما بقي الاثنان في الخلف، وحين لاحظ أحدهما أن الأم غادرت، لحق بها أيضاً، لكنه عاد وشق طريقه عبر الطريق عندما وجد شقيقه يتسلق عموداً بالقرب، فاضطرت "ماما" الدببة للحاق به وعبور الطريق مرة أخرى لتأتي بمتسلق العمود بشكل خاص، إلا أن أحد الصغار غادر خلفها وتبعها.

تعرقت محاولاتها بعض الشيء، فحاولت ما أمكنها أن تمسك بالاثنين معاً، ولم تفلح إلا بعد صبر على عناد الاثنين، والفيديو المعروض يروي بقية محاولاتها ونجاحها، وسط تقدير لا بد أن السائقين شعروا به نحوها كأم سعت إلى إبعاد صغارها عن الخطر، والمضي إلى منطقة تشعر فيها بالأمان بعيدا عن السيارات.

يكتبون عن الدببة في كونيتيكت، أن مشاهدتها أصبحت شائعة مع استمرار نمو عدد سكان الولاية، ففي 2019 تم الإبلاغ عن أكثر من 7.300 مشاهدة للدببة في 150 من 169 مدينة وبلدة، من دون أي خطر يذكر، على حد ما ورد في تقارير صدرت في العامين الماضيين عن وزارة الطاقة وحماية البيئة بالولاية.