الروبوت "صوفيا" تعرض باكورة أعمالها الفنية الرقمية

حولت الروبوت "صوفيا"، القطعة الفنية الأولى لها، والتي انتهت من تصميمها الأولي بشكل يدوي، إلى عمل فني رقمي، باستخدام كاميراتها لمعالجة الوجوه والأشكال.

وقامت "صوفيا" بالتعاون خلال تصميمها لأولى لوحاتها الفنية مع الفنان الإيطالي، أندريا بوناسيتو، وجمعت خلال قطعتها الفنية الرقمية بين عناصر لأعمال بوناسيتو، وتاريخ الفن ورسوماتها اليدوية، حيث أن باكورة أعمال "صوفيا" الفنية تحمل عنوان "تجسيد صوفيا"، وهي عبارة عن ملف فيديو مدته 12 ثانية يعرض صورة شخصية للفنان الإيطالي، والذي يتطور إلى لوحة رقمية وأخرى يدوية، لوجه الفنانة الروبوت "صوفيا".

وفي وقت سابق، عملت "صوفيا" على تصميم أول لوحاتها الفنية الرقمية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وقتها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وكتبت: "أحب كيف يصبح العالم مفاجئا عند استخدام الإبداع الحاسوبي للتعاون مع الفنانين ومطوري الذكاء الاصطناعي والمهندسين. هل ترغب في إنشاء عمل فني معي؟".

ونشرت مقطع فيديو لها وهي ممسكة ببالتيه ألوان في إحدى يديها، تمعن النظر في عدد من اللوحات المعلقة أمامها، فيما تستخدم أصابع يدها الحديدية الأخرى، لتخلط بفرشاتها بين الألوان المختلفة قبل أن تستخدمهما في رسم قطعتها الفنية الأولى.





