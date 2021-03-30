بالفيديو.. قطة تحمل مريضها إلى المستشفى!

أثار مقطع فيديو يظهر قطة تحمل مولودها المريض إلى مستشفى اعجاباً منقطع النظير حول العالم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه القطة حملت مولودها المريض إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار في محافظة إزمير البريطانية.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم.

وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، وعندئذ، بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

في غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح، تزامنا مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي الانتباه.

وأضافت أن هذا الأمر حصل للمرة الأولى، والموظفون تأثروا للغاية بما قامت به القطة حتى تعالج فلذة الكبد.

وقال معلقون إن سلوك القطة يكشفُ مرة أخرى عن نبلُ عاطفة الأمومة في الحياة، سواء كان لدى امرأة أو في شعور قطة ترأف بمولودها.