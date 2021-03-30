بالصور.. فاجعة في بيت الفنانة جومانا مراد!

فجعت الفنانة السورية جومانا مراد، بوفاة أحد توأميها "ديانا"، ونشرت صورة ابنتها الصغيرة على حسابها عبر "انستغرام" مساء الاثنين.

وكتبت جومانا "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وأضافت "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

كما نعى عدد كبير من الجمهور والنجوم النجمة السورية معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديد من الخبر الحزين، وكتبت الفنانة التونسية هند صبري " اللهيرحمها و يصبر قلوبكم و يعوضكم .. صار عندكم ملاك بالجنة .. انا لله و انّا اليه راجعون".

ونشر النجم باسم ياخور نشر صورة الطفلة عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها: "يالله...شو اللي عم يصير ... كل العزاء للصديقة جمانه مراد وزوجها ربيع بسيسو بوفاة ابنتهما ديانا رحم الله هالملاك البريء. الله يصبركم".

يذكر أن جومانا مراد وضعت طفلتها ديانا خلال الشهر السابع من الحمل منذ حوالي 6 أشهر مع أخيها التوأم علي، كما أنها لها من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو طفل آخر اسمه محمد.