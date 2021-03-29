الصحة العالمية: حيوان نقل «كورونا» للبشر

جنيف (أ ف ب)

خلص تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية ونظرائهم الصينيين إلى أن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية «محتملة إلى محتملة جداً»، في مقابل «استبعاد تام» لفرضية تسرّب الفيروس جراء حادث في مختبر.

وبحسب النسخة النهائية للتقرير، شدّد الخبراء على «ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أكبر» في الصين وخارجها، لاستجلاء حقيقة دور حيوانات المزارع كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.. ويرجّح الخبراء النظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني، وهو على الأرجح الخفافيش، إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد.