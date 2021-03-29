ملحم زين بين شارة مسلسل «350 غراماً» وألبوم عربي

مراد اليوسف (دبي) - يوجد حالياً الفنان اللبناني ملحم زين في الإمارات لتسجيل بعض الأعمال التي سيتضمنها ألبومه المقبل الذي سيحمل الهوية العربية من الألوان الموسيقية، بحيث سيقدم إلى جانب اللون اللبناني المعروف به اللون المصري والخليجي والعراقي.

كما سيقوم ملحم زين بتسجيل صوته في عمل غنائي درامي لتتر مسلسل «350 غراماً» الذي سيعرض في رمضان المقبل تأليف وسيناريو وحوار ناديه الأحمر وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة الممثلين عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد، حيث سيقوم بكتابة أغنية الشارة غدي الرحباني، وسيقوم أسامة الرحباني بتنفيذ العمل وتوزيعه موسيقياً وجميع موسيقى المسلسل التصويرية.

وانتهى ملحم من تسجيل أغنية من اللون العراقي، سيقوم بطرحها خلال أيام عيد الفطر كموعد أول متوقع للأغنية وستحمل عنوان «قول مشتاق».