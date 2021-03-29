فارس المزروعي يتوّج فائزي «المنكوس»

أبوظبي (الاتحاد)

توج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، النجم عبدالله فهد الصخابرة من السعودية بلقب فارس المنكوس للموسم الثاني على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسعيد بن كراز المهيري مدير برنامج المنكوس المستشار في اللجنة، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج (شايع العيافي من السعودية، محمد بن مشيط المري من الإمارات، الدكتور حمود الجلوي من الكويت).

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، إن نجاح برنامج المنكوس في موسمه الثاني يعكس رؤية دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي التي لا تعرف المستحيل، ونجاحاً يضاف إلى نجاحات عاصمة الشعر «أبوظبي».

مرحلة جديدة

وأضاف معاليه، أن البرنامج يتزامن بنسخته الثانية مع إعلان عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، والذي يرسخ لمرحلة جديدة من الإنجازات المتفردة التي حققتها الدولة في مسيرتها الثقافية الشاملة ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمشاريع صون الموروث الثقافي الإماراتي والخليجي والعربي.

كما هنأ رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي النجوم الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة في برنامج المنكوس، وجميع المشاركين لما حققوه من إنجاز يسجل في مسيرتهم الفنية، مثمناً الدور الكبير لأعضاء لجنة التحكيم وكافة القائمين على البرنامج، وكل من ساهم في إنجاح البرنامج.

فارس المزروعي في حديث مع الفائز بحضور عيسى المزروعي

سفراء

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن مشاهدات النسخة الثانية من برنامج المنكوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت 15 مليون مشاهدة، مشيراً إلى أن مشتركي الموسم الأول والموسم الثاني من البرنامج أصبحوا سفراء لحن المنكوس في العالم العربي، وبلغ عددهم 36 نجماً، فضلاً عن مئات المشتركين الذين أتاح لهم البرنامج فرصة الظهور الإعلامي، وقد استقبل البرنامج في موسمه الأول أكثر من 300 مشارك من دول عربية عدة لأداء لحن المنكوس، مؤكداً أن البرنامج يستكمل مسيرة برنامجي (شاعر المليون، أمير الشعراء) في استقطاب المبدعين في الشعر والفنون المرتبطة به.

إجراءات

من جانبه، أكد سعيد بن كراز المهيري، مدير برنامج المنكوس المستشار الثقافي في اللجنة، أن إجراءات المقابلات وتجارب الأداء، بين لجنة التحكيم والمتقدمين للمشاركة في البرنامج، تمت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، وبعد فرز قائمة الـ 18 متسابقاً للحلقات المباشرة، تم التحضير لقدوم المتسابقين من خارج الدولة وسط تحديات كبيرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة، لضمان سلامة المتسابقين والقائمين على البرنامج كافة.

فارس المزروعي يتوّج الفائز باللقب

نجوم الأمسية

أطلت مقدمة البرنامج «هدى الخريف» مرددة أبياتاً شعرية من كلمات الشاعر محمد مشيط المري:

هنا محمدين ومجدنــا في ذراهــم تــم ما ينكــر فضايلهم علينا ســوى جاحد

أبوخالد محمــد تكفـــــل بشيــل الهـــم وأبو راشد محمد طموحه رقــم واحد

وقدم نجوم المنكوس الـ 6 (عبدالله فهد الصخابرة من السعودية، هادي بن ربعه من الكويت، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، مسعود بن شعفول من السعودية، ناصر هادي المنصوري من الإمارات)، أمسية ختامية مليئة بالطرب وجمال الكلمات والألحان، حيث قدموا خلال مرور واحد لحناً من اختيارهم، وقيّمتهم لجنة التحكيم من 30 درجة.

وقد توزعت درجات المتسابقين على النحو التالي:

الفائز بالمركز السادس مسعود بن شعفول من السعودية بمجموع 59%، والخامس صالح حسين الهمامي بمجموع 60%، والرابع سعود سالم آل طينان بمجموع 61%، والثالث هادي بن ربعه 63%، بينما جاء بالمركز الثاني ناصر هادي المنصوري بمجموع 65%، أما الفائز بالمركز الأول عبدالله فهد الصخابرة، فحصل على مجموع درجات 67%.