انطلاق ملتقى الثريا «عن بُعد»

أبوظبي(الاتحاد)

انطلقت أمس الأول، فعاليات ملتقى الثريا 2021 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات «عن بُعد»، ويستمر حتى 8 أبريل المقبل، عبر المنصة الرقمية للنادي وبمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة له، حيث يتم بث أنشطة وفعاليات الملتقى التي يقدمها المدربون التراثيون.

وشهد اليوم الأول تقديم مركز أبوظبي النسائي ورشة الطبخ الشعبي، وورشة استخدام الرحاية قديماً، وسط حضور كبير من الطالبات، حيث يهدف الملتقى إلى المحافظة على الهوية الوطنية وزرع حب التراث في نفوس الطلاب، وشغل أوقات فراغهم في الإجازة المدرسية، والاستفادة من وقتهم في تعليم العادات والتقاليد والسنع، وغيرها من مفردات تراث الدولة.

وقال السيد سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، إن ملتقى الثريا من الملتقيات الرئيسية التي ينفذها نادي تراث الإمارات في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأكد أن النادي نجح على مدى الأشهر السابقة في التواصل مع المجتمع ومع الطلاب، من خلال برامج موجهة لعموم المجتمع في ورش تراثية تم تقديمها عن بُعد عبر المنصة الرقمية، واليوم نتعامل مع ملتقى الثريا ولأول مرة عن بُعد، وسيكون هذا الملتقى إثراء لأبنائنا الطلبة المتابعين للأنشطة من خلال الورش التراثية القيمة المقدمة من المدربين التراثيين المتخصصين لإعطاء المعلومة الصحيحة.

وأضاف المناعي، أن المراكز الشبابية ستقدم ورش الصقارة، وورش الألعاب الشعبية وورشة التراث البحري بالإضافة لورشة السنع، فيما أشارت فاطمة عبدالله التميمي رئيسة قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات أن المراكز النسائية التابعة للنادي ستقدم عدة ورش متنوعة تراثية وتقليدية وفنية، ورش إعادة التدوير، والألغاز الشعبية، وصناعة العطور والدخون.

وأوضحت التميمي أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أننا مازلنا نجد مشاركات كبيرة من الطالبات، حيث تقدم الحرفيات ورشاً مميزة بهدف تعريف الطالبات بالسنع، وتعليمهن الحرف التراثية التي مازالت حية حتى يومنا هذا.