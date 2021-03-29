كيف تسافر «الحامل»؟

أبوظبي (الاتحاد)

ينصح الأطباء السيدات الحوامل بتجنب السفر لأنه يسبب لهن الإرهاق، لا سيما إذا كان لمسافات طويلة، وتعتبر سلامة الطفل مصدر قلق للأم أثناء سفرها.

ومن أهم النصائح للسفر بأمان أثناء الحمل استشارة الطبيب أولاً لمعرفة الاحتياطات الطبية التييجب اتباعها، وتناول وجبة خفيفة وصحية قبل السفر لتقليل مخاطر الشعور بالغثيان والقيء وعدم الراحة.

وكذلك إعداد أدوات السفر التي تحتاجينها في حقيبة تحتوي على أوراق الحمل ووصفات الطبيب والأدوية والوجبات الخفيفة الصحية، وغيرها من الأدوات المطلوبة.

وأيضا الحفاظ على ترطيب جسمك عن طريق حمل زجاجة مياه دائماً حتى لا تنسي الشرب طوال الرحلة والحرص على شرب المياه المعبأة فقط. ومن الضروري ارتداء ملابس مريحة وخفيفة وفضفاضة، حتى تشعرك بالراحة عند الجلوس والحركة.