شارون ستون: النساء أكثر قوة بعد الأربعين

القاهرة (الاتحاد)

أعربت الممثلة الأميركية شارون ستون عن اعتقادها بأن النساء يكن في أقوى حالاتهن بعد سن الأربعين، على عكس ما هو شائع بأنهن يصبحن أقل قوة مع تقدمهن في العمر.

وقالت الممثلة، البالغة من العمر 63 عاماً: إنه كلما تقدمت المرأة في السن، تعاني الضغط المجتمعي، حيث يبدأ من حولها إخبارها بأن قيمتها تتضاءل، إلا أنها ترى الموقف بشكل مختلف، حيث تعتقد بأنه بعد أن تبلغ المرأة 40 عاماً يأتي الوقت الذي تكون فيه قيمتها أعلى في الحياة.

وأضافت ستون: «أعتقد أنها المرة الأولى في حياتك التي تصبح فيها قيمتك أكبر بكثير، تصبحين أقوى مما كنت عليه في أي وقت مضى».

وذكر موقع «Female First» أن شارون أكدت أن الفترة الحالية هي الوقت المثالي لإصدار مذكراتها «جمال الحياة مرتين The Beauty of Living Twice»، والتي من المقرر أن تصدر في آخر الشهر الجاري.