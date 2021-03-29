التخلص من التوتر.. يحسن صحتك

أبوظبي (الاتحاد)

وجد الباحثون في جامعة ولاية أوريغون الأميركية أن الطريقة التي تتعامل بها مع الضغوط والصراعات اليومية والمواقف السلبية، تؤثر بشكل خطير على الصحة.

وكشفت الدراسة عن أنه عندما يحل الناس مشكلاتهم على الفور، فإن التداعيات العاطفية تكون أقل حدة وتختفي تقريباً، حيث إن الحد من التوتر المزمن يلعب دوراً رئيساً في تحسين الصحة العامة، وهو المفتاح لتجنب اضطرابات الصحة النفسية وتقليل الأمراض الجسدية الناتجة عن الإجهاد.

وقال قائد فريق البحث روبرت ستاوسكي: إن كل شخص يعاني الضغوط في حياته اليومية، ولكن إذا تمكن من وضع حد لها وإيجاد حل سريع، سيشعر بالتحسن الذي يعزز رفاهيته في الحياة اليومية.

ووفقاً لموقع «Study Finds»، فإن دراسات سابقة اكتشفت كيف يمكن أن يؤثر الضغط المزمن على صحة الإنسان، ويسبب مشاكل مثل الاكتئاب والقلق أو مشاكل جسدية، بما في ذلك أمراض القلب والجهاز الهضمي، بل يمكن أن يضعف الإجهاد جهاز المناعة، ويسبب ضعفاً في الإنجاب. وأوضح الباحثون أنه عندما تؤثر الضغوطات على شخص ما عاطفياً، تزداد على الفور المشاعر السلبية أو تنخفض المشاعر الإيجابية، إلا أن تجنب الجدل أو حل النزاع على الفور يحسن بشكل كبير الرفاهية العاطفية.