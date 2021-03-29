1.3 مليون مشاهد لأغنية «أنا المقصود»

دبي (الاتحاد)

حقق الفنان السعودي الشاب متعب الشعلان انتشاراً واسعاً من خلال أغنياته، حيث تخطت أغنيته الجديدة «أنا المقصود» التي طرحت خلال مارس 2021 حاجز المليون وثلاث مئة مشاهدة.

ويستمر الشعلان في حصد المشاهدات والإعجاب على الرغم من صغر سنه ودخوله عالم الفن الغنائي منذ فترة قليلة، حيث حصد بأغنيته «ليه أعشقه» 27 مليون مشاهدة حتى الآن بعد إصدارها في يوليو 2020.

وحقق بأغنيته «التوبة» أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة خلال ثلاث أشهر منذ صدورها في ديسمبر 2020، بينما حققت أغنية «تغير وقتنا» التي طرحت في أكتوبر 2020، قرابة 5 ملايين مشاهدة.