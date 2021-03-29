وفاة ملياردير في حادث تحطم مروحية بألاسكا

لقي الملياردير التشيكي، مؤسس مجموعة "بي بي إف" بيتر كيلنر حتفه في حادث تحطم مروحية بألاسكا، عن عمر ناهز 56 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن المجموعة قولها في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الحادث، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص آخرين، وقع أمس الاول السبت وجار التحقيق فيه.

يذكر أن كيلنر هو أغنى شخص في جمهورية التشيك، حيث يبلغ حجم صافي ثروته 7ر15 مليار دولار، بحسب إحصاءات "بلومبرج".

وقالت المجموعة، التي تسيطر على شركات في مجالات تتضمن التمويل والاتصالات والتصنيع والإعلام والتكنولوجيا الحيوية، إن إجمالي حجم أصولها بلغ 44 مليار يورو (52 مليار دولار) حتى يونيو 2020.