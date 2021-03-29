متحف جديد لمخلفات أعلى قمة في العالم

بجانب كون إيفرست صاحب أعلى قمة جبل في العالم فهو أيضا صاحب أعلى قمة مليئة بالمخلفات في العالم! فقد ترك المغامرون 140 طنا من القمامة على مدار السنوات.

فقد ترك المغامرون خلفهم كل شيء من الخيام المكسورة وقنينات المياه الفارغة ناهيك عن العديد من المخلفات.

والآن يريد المدافعون عن البيئة استخدام تلك القمامة بشكل جيد فيما من المقرر أن يفتح متحف الهيمالايا والمتنزه المستدام أبوابه في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال فينجو شيربا رئيس المشروع إن الفكرة وراءه هي لفت الانتباه إلى المشكلة الهائلة التي يعانيها إيفرست مع القمامة.

ويقول شيربا: "الفكرة هي تحويل المخلفات غير القابلة للتدوير والصلبة التي جرى جمعها من جبل إيفرست إلى تماثيل وأعمال فنية ومنتجات تصميم".

ويضيف أن المتحف الذي من المتوقع أن يكون جاهزا في أواخر 2021، سوف يعمل مع الفنانين المحليين والأجانب لتحويل القمامة إلى فن على أن يكون هدفه طويل المدى هو خلق صناعات منزلية في المنطقة.

ويقول إن فكرة المتحف جاءت بعد العمل مع فنانين في عامي 2011و 2012 تطوعوا لإعادة تدوير المخلفات إلى عمل فني.

وجرى عرض تلك الأعمال الفنية فيما بعد في كاتماندو والسويد.

ويقول شيربا: "جعلنا المعرض ندرك أن مثل تلك الأعمال الفنية يمكن أن تساعد حقا في نشر رسالة إيجابية". ويضيف أن الأمر مهم للغاية بالوضع في الاعتبار أن إيفرست غالبا ما يتصدر عناوين الأخبار كموقع مخلفات بسبب زيادة نسبة التلوث فيه.



