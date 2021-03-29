شركة صينية تشتري «ماجناشيب» للرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الكورية الجنوبية ماجناشيب سيميكونداكتور كورب موافقتها على عرض شراء أسهمها المقدم من شركة استثمار مالي صينية مقابل حوالي 4ر1 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ماجناشيب المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية أعلنت مؤخرا توقيع اتفاق مع شركة وايز رود كابيتال وشركائها لبيع كامل أسهمها.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان إن «فريق إدارة ماجناشيب وموظفيها يتوقعون استمرار العمل في وظائفهم وأن الشركة ستظل في مواقعها بمدن شيونجو وسول وجومي بكوريا الجنوبية... من المتوقع اتمام الصفقة دون مشكلات للعملاء والعمال في مختلف أنشطة ماجناشيب».

وسيحصل مساهمو ماجناشيب على 29 دولار نقدا مقابل كل سهم من أسهم الشركة العامة لديهم.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يذكر أن ماجناشيب انفصلت شركة مستقلة عن شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية العملاقة هاينكس سيميكونداكتور عام 2004.

وتشتهر ماجناشيب بصناعة الدوائر المتكاملة لمحرك عرض شاشات أو.إل.إي.دي. وتم تسجيل أسهمها في بورصة نيويورك الأمريكية عام 2011.