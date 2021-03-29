نشوى مصطفى تكشف سر خوضها الدراما الخليجية

كشفت الممثلة المصرية نشوى مصطفى سر حرصها على خوض تجربة العمل بالدراما الخليجية، مؤكدة أن صناعها يقدّرون تاريخ الفنان المهني، ويعاملونه حسب قيمته الفنية، ما دفعها للمشاركة ضمن أبطال مسلسل «اللي نحبهم» المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو، وبطولة أحمد الجسمي، وعائشة عبد الرحمن، وغيرهما.

وقالت مصطفى لـ«سكاي نيوز»: «أجسد في إطار كوميدي شخصية مصرية متزوجة من إماراتي، ولديهما ابنة تتعرض لعملية نصب نتيجة طموحاتها الكبيرة». وعن ابتعادها عن الساحة المصرية، تقول نشوى: «جيل المخرجين الحالي لا يعرفون إمكانياتي بشكل جيد، وللحقيقة يعرضون عليّ بعض الأعمال، لكنها لا تناسب مسيرتي أو سني».