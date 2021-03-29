«بنشر» يقود جامعيا إلى السجن

استغل عربي طالبا جامعيا سعوديا بالتستر التجاري عليه في منشأة تجارية مقابل مبلغ رمزي زهيد، وأسفر ذلك عن إغراقه بالديون ودخوله للسجن، حيث سافر العربي لوطنه، وترك المنشأة له، وبعد أيام قليلة تفاجأ بسيل من الدائنين.

وبدأت تفاصيل القضية عندما جاء «خالد» لمحل تغيير زيوت المحرك والإطارات لإصلاح سيارته، وقابل عربيا يشرف على ذلك المحل، وجرى بينهما حديث عابر أثناء الصيانة، وكشف له عن سبب مجيئه لمكة المكرمة، وبعده عن أهله، وظروفه المادية، فاستغل الفرصة ذلك العربي وعرض عليه فكرة وهي أن يقوم بكفالة المشرف على المحل وجميع العاملين فيه من بني جلدته، ويقوم بنقل ملكية المنشأة لاسمه، كونه سعوديا وغير موظف حكومي ويسمح له بذلك ويخوله الإدارة والتصرف وتوقيع المحررات واستلام الحسابات البنكية مقابل 1500 ريال يدفعها له بشكل شهري، ودون تردد أو مشاورة للأهل أو ذوي الاختصاص وافق «خالد» على العرض الذي يراه مغريا بالنسبة له، وتمت الأمور وفق ما رتب لها من قبلهما، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

فقد نشأ الشاب «خالد» في ريعان الشباب بإحدى محافظات الطائف، وبعد إكماله المرحلة الثانوية ورغبته في الدراسة الجامعية تقدم للدراسة في أم القرى بمكة المكرمة، واضطر للسكن منفردا في وسط مكة المكرمة وبعيدا عن أهله ليكون قريبا من الجامعة لكون محافظته الصغيرة بعيدة عن مقر الجامعة ويتعذر التردد اليومي منها لمواصلة دراسته الجامعية.

وبعد سنوات معدودة سافر العربي لوطنه، وترك المنشأة وبعد أيام قليلة تفاجأ خالد بسيل من الدائنين الذين يحملون مستندات الديون التي لهم بذمة تلك المنشأة من سندات لأمر وفواتير وعقود، وتلقى أوامر التنفيذ القضائي منفردا ودخل السجن وغرق في الديون ليحصد ثمرة التستر التجاري