بعد الأمير هاري وزوجته.. بريتني ضيفة أوبرا القادمة

على غرار تجربة دوق ودوقة ساسكس السابقين، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، طالب معجبو مغنية البوب الأميركية، بريتني سبيرز، أن تجري مقابلة مع أوبرا وينفري، تتحدث فيها عن حياتها الخاصة، ومعاركها القانونية مع والدها.

وأطلق عشاق سبيرز حملة «#Free_Britney» على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقتناعهم أن بريتني محتجزة رغم إرادتها، وأنها ترسل إشارات استغاثة مشفرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مطلع إن سبيرز فكرت في السابق، في أن تروي قصتها علنا، لأنها لا تحبذ أن تروى على لسان الآخرين، لكنها ترددت لأنها تكره إجراء المقابلات.

وأشار المصدر إلى أنه إذا أقدمت بريتني سبيرز على هذه الخطوة، فستكون أوبرا خيارها الأول. لكن «سيتعين على بريتني اتخاذ خطوات معينة قبل التحدث علانية».