جوجل تحل مشكلة «جي ميل»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أصدرت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية، جوجل، تحديثاً لنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد يحل مشكلة تسببت في توقف تطبيق البريد الإلكتروني «جي ميل» وغيره من التطبيقات على بعض الأجهزة الأسبوع الماضي.. وأشارت الشركة إلى أن المشكلة نجمت عن خلل في إصدار سابق من ملف «أندرويد سيستم ويبفيو»، الذي يتيح لتطبيقات أندرويد عرض محتوى الويب.

وقالت الشركة الأمريكية: لحل هذه المشكلة يجب على المستخدمين الانتقال إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لتحديث كل من «أندرويد سيستم ويبفيو» و«جوجل كروم».