مهرجان الألوان

فتاتان تتزينان بالمساحيق الملونة خلال فعاليات مهرجان الألوان الربيعي في سيليجوري بالهند، ويقام المهرجان سنوياً خلال شهر مارس احتفالاً بموسم الحصاد وخصوبة الأرض ووداع فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع.

وتشمل طقوس المهرجان قيام الناس بتلوين وجوه بعضهم البعض بالمساحيق الملونة، وكانت تلك المساحيق تُصنع في البداية من شجيرات وأعشاب طبيعية تتناسب مع ضوابط منظومة تعاليم الطب التقليدي في الهند، لكن مع مضي الوقت بدأت صناعة الأصباغ من مواد كيميائية، ثبت علمياً أنها تسبب أضراراً صحية للمحتفلين.

(أ ف ب)