متحف مطر المسافري يروي التاريخ

خولة علي (دبي) بجهود شخصية وبرغبة في حفظ التراث وتوثيقه، أسس مطر محمد المسافري متحفاً شخصياً قيماً، في منطقة سهيلة في رأس الخيمة، والذي يشتمل على ثروة تراثية وتاريخية مهمة تسجل فيها أهم الوقائع والأحداث التي شهدتها المنطقة قبل نشأة الدولة ومراحل ما بعد الاتحاد، عبر صور ووثائق نادرة ومقتنيات ضخمة هي حصيلة 36 عاماً من البحث والجمع وحفظ وتوثيق التراث والتاريخ، عبر وسائل مختلفة، منها الورقية والمرئية.



جناح الذاكرة التاريخية

يقول المسافري: الماضي جزء مهم من تاريخ الدولة وتطورها، ونستشهد بمقولة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه: «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر أو مستقبل»، فنحن نسير على نهجه ونهج الأجداد، فيما يتعلق بمسؤولية حفظ هوية البلد الذي يعتبر إرثاً ثقافياً وتاريخياً للأجيال القادمة، ويعتبر هذا المتحف ضخماً جداً بما يحتويه من تاريخ مهم لكل فرد يعي أهمية أن يتعرف على تاريخه ونشأة وطنه والتحديات التي واجهته، ووجود المتاحف الشخصية ساهم في ثراء المحتوى التراثي الثقافي، وتنوع مصادره، إلى جانب حفظ الكثير من المقتنيات والأجهزة التي شكلت واقع حياة الأهالي قديماً، وأصبحت في طي النسيان، فمن الجميل أن نسترجع جانباً من الماضي، من خلال ما نجده في هذه المتاحف من مقتنيات متنوعة تعكس اهتمامات صاحب المتحف، وما يتميز به كل متحف عن الآخر.

يستعرض جانباً من أرشيف الموروث

البداية

حول انطلاقته في رحلته تأسيس المتحف، أضاف: بدأت رحلة البحث والتوثيق منذ 36 عاماً تقريباً، كان الأمر بالنسبة لي أشبه برحلة البحث عن الكنز وجمعه؛ نظراً لإيماني بقيمة هذه المقتنيات كمصدر لتوثيق مرحلة تاريخية مهمة من منطقتنا، وتضيف لنا قيمة معرفية مهمة في كتابة وتدوين التراث والتاريخ، فبدأت في عملية جمع المقتنيات وحفظها منذ أن أدركت مدى أهميتها وقيمتها، فدخلت عدداً من المزادات المحلية والخليجية ومن خلال الأسفار، حتى تشكلت لديّ قطع وفيرة من المقتنيات التي تداولها الأهالي قديماً، واقتنيت أيضاً بعض النوادر من القطع..

يستعرض عدداً من الأسلحة القديمة / تصوير أفضل شام

أقسام المتحف

وأوضح أن المتحف يضم أقساماً عدة، منها، قسم المكتبة التي تضم عدداً كبيراً من الصحف والمجالات، وأيضاً إصدارات قديمة للصحف العربية والكتب التاريخية والثقافية الأدبية وأيضاً العلمية، فيجد الزائر مختلف المعلومات التي يمكن أن تثري جوانب مهمة من متطلباته البحثية وغيرها، هذا إلى جانب أجنحة تضم البيئات التي تشكلت منها دولة الإمارات قديماً، هي البيئة الجبلية والزراعية والبحرية والبدوية، فكل بيئة تضم أدواتها ومقتنياتها التي تسجل أيضاً الحرف التي نشأت فيها، ونجد تنوعاً جميلاً في هذه البيئات التي شكلت حرف الأهالي قديماً.

وأشار إلى عدد كبير من المقتنيات، كالبنادق والسيوف النادرة الموجودة خلال فترة ما قبل الاتحاد في دولة الإمارات، وأجهزة الراديو والهواتف والساعات القديمة، وطوابع العملات المحلية التي تم تداولها قبل الاتحاد، البعض منها نادر، إلى جانب العملات الإسلامية والعربية وأيضاً العالمية، والقسم الآخر من المتحف يضم جناح الذاكرة التاريخية الذي يحتوي على 2650 صورة تنقلنا إلى أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها المنطقة قديماً. الكثير من الأوعية الثقافية التي لا يمكن حصرها.

مقتنيات من الأسلحة التراثية

دعم الأسرة

قال المسافري: كان للأسرة الفضل في دعمي وتشجيعي والعمل معي أيضاً في توثيق وترتيب المتحف الذي يعتبر مناراً تراثياً تاريخياً، نأمل أن نرى من يتبناه ويدعمه من المؤسسات الثقافية، فما يضمه المتحف من إرث تاريخي قد ضاقت به ردهات وجدران المنزل، ونتطلع إلى أن تكون هناك جهات تحافظ على المتاحف الشخصية التي انتشرت في عددٍ من البيوت نتيجة مساعٍ مؤسسيه لحفظ التراث وصونه للأجيال.