تنوع فنون الطهي في «دبي للمأكولات»

دبي (الاتحاد)

يقدم مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي يسلط الضوء على تنوع فنون الطهي في الإمارة، مجموعة رائعة من التجارب والفعاليات التي ترضي مختلف الأذواق. ويستعرض المهرجان الذي يستمر حتى 17 أبريل المقبل أفضل ما تقدمه عاصمة فنون الطهي في المنطقة، حيث سيتمكن سكان وزوار دبي من الاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وقوائم الطعام الحصرية من أكثر من 3500 مطعم مختلف مشارك في المهرجان. ومن بين تلك الفعاليات «أسبوع دبي للمطاعم»، التي تقدم أجندة غنية بقوائم طعام حصرية لوجبات الغداء والعشاء، بمشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي. وللذواقة الباحثين عن تجارب استثنائية، تقدم فعالية «رحلة في عالم الذواقة» أكثر من 20 تجربة متميزة ومغامرات حصرية تقام خلال فترة المهرجان حتى 10 أبريل، بما فيها دروس للطهي «ماستر كلاس»، و«مائدة الشيف»، بالإضافة إلى تجارب التذوق الفريدة من نوعها.