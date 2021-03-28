تارا عماد في مسلسلين

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل تارا عماد حضورها في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، وقالت لـ«الاتحاد»: إنها تشارك في مسلسلين، الأول «موسى» مع محمد رمضان، وتجسد فيه شخصية فتاة صعيدية تعيش قصة حب مع شاب، وتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد قراره بالانتقال إلى القاهرة والاستقرار فيها. ويرصد العمل رحلة صعود شاب صعيدي يتوفى والده، ويتحمل مسؤولية أشقائه، ويضطر لترك بلدته بسبب صراعه مع عمدة القرية.

وأضافت عماد أنها تجسد شخصية مركبة وصعبة للغاية لفتاة حقود وغيور، في مسلسل «ضد الكسر» مع نيللي كريم ومحمد فراج، ويتناول قصة زوجة تعاني خيانة زوجها وتعدد علاقاته النسائية.