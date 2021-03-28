محاضرات وورش لنادي التراث

الشارقة (الاتحاد)

يواصل جناح نادي تراث الإمارات تقديم تجربة تراثية ضمن أيام الشارقة التراثية، من خلال الورش البحرية، والنسائية والحرف اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى نشاط مركز زايد للدراسات والبحوث. وشارك جناح النادي في البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان، بالعديد من المحاضرات والفعاليات الثقافية، حيث قدم الدكتور محمد الفاتح الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث، محاضرة يوم الخميس الماضي، بعنوان: «ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين»، قدم من خلالها وصفاً للعمارة والبيئة والتاريخ المحيط بثلاثة معالم في مدينة العين هي حصن الجاهلي، وقصر المويجعي، ومتحف قصر العين. كما شاركت كل من فاطمة المنصوي مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، ولطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي في المركز أمس الأول السبت، في ندوة بعنوان: «الجهود المؤسسية لحفظ التراث الثقافي.. تجارب رائدة حضورياً وافتراضياً»، وعرضا من خلال جهود نادي تراث الإمارات في حفظ الموروث ومشاركته الفاعلة مع المؤسسات المعنية بالتراث لتقديم خبرات منتسبيه لدعم الأنشطة والفعاليات والمهرجانات التراثية. وضمن مشاركة نادي تراث الإمارات في فعاليات المقهى الثقافي للمهرجان أيضاً، يقدم وليد علاء الدين مدير تحرير مجلة تراث التي يصدرها النادي محاضرة بعنوان: «الصحافة الثقافية في التراث». من جهة أخرى، حظيت تجربة المقهى الثقافي المصغر الذي أطلقه مركز زايد في جناح النادي باهتمام كبير وحضور مميز، حيث استضاف المقهى خلال أيام الأسبوع المنصرم عدداً من الشخصيات ذات الإسهامات المعروفة في المجالات التراثية والثقافية.