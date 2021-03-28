رانيا ياسين تفجر قضايا اجتماعية

سعيد ياسين (القاهرة)

تتواجد رانيا محمود ياسين في سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «الطاووس» الذي تشارك في بطولته مع جمال سليمان، وقالت لـ«الاتحاد» إنها تجسد شخصية مختلفة وجديدة عليها، تقدمها للمرة الأولى، وهي لمذيعة تفجر العديد من القضايا والمشاكل الإنسانية والاجتماعية.

وأضافت, أن البرنامج الذي تقدمه في العمل يركز على قضية قصة فتاة تتعرض للتحرش، ويتحمس أحد المحامين للدفاع عنها، ثم يقع في غرامها رغم فارق السن الكبير بينهما.

وأشارت رانيا إلى أنها استفادت من عملها السابق كمذيعة لعدد من برامج توك شو التي قدمتها، ومنها «الناس وبس» و«الحدث اليوم» و«هو فيه إيه» و«رانيا والناس» و«مساء العاصمة». وأبدت سعادتها بظهورها في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «فلانتينو».