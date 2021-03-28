زينة.. «كله بالحب»

محمد قناوي (القاهرة)

غيرت زينة اسم مسلسلها الرمضاني للمرة الثانية، والذي كان يحمل في البداية اسم «بطلة من دهب» وعند بداية التصوير إلى «زي البيت الوقف»، واستقرت على «كله بالحب»، وتم بتصوير أفيشات العمل ليتم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق المسلسل للجمهور. تجسد زينة شخصية فتاة نصابة، ويقدم يوسف عثمان دور شقيقها، وتدخل في العديد من الأزمات، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشارك فيه أحمد السعدني، خالد كمال، صابرين، وإخراج عصام عبدالحميد. جدير بالذكر أن زينة شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل «جمع سالم»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وشاركتها البطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، ومحمد شاهين.