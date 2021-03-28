عروض موسيقية من خلف زجاج المتاجر في نيويورك لإعادة التواصل مع الجمهور



تصدح نغمات موسيقية كلاسيكية في الصباح الباكر متمازجة مع أبواق السيارات وهديل الحمام وضجيج ورش البناء، فقد اختار موسيقيان العزف للمارة من خلف واجهة متجر في نيويورك بعدما حرمتهما الجائحة الاحتكاك المباشر مع الجمهور.

يتوقف متنزهون من مختلف الفئات العمرية خلال الجري أو التنقل مع العائلة، لسماع عزف سبنسر ماير على البيانو ومايكل كاتس على آلة تشيلو، من خلال مكبرات للصوت وُضعت في المكان.

ومن دون قاعة للحفلات أو مقاعد، قدّم الموسيقيان التواقان لإعادة التواصل البشري مع المتفرجين حفلة من خلف زجاج متجر في حي أبر ويست سايد.

ويقول مايكل كاتس الذي أحيا في السابق حفلات في كبرى قاعات الموسيقى الكلاسيكية في نيويورك «نحن في حاجة إلى هذه العلاقة المتبادلة»، موضحاً أن «تقديم الموسيقى للناس كما كنا نفعل سابقاً أمر فريد واستثنائي حقاً».

واعتباراً من الثاني من أبريل، سيُسمح لقاعات الحفلات بإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور في نيويورك، على ألا يتعدى عدد المتفرجين 33% من القدرة الاستيعابية الاعتيادية أو مئة شخص كحد أقصى.

وفي 14 و15 أبريل، تعود أوركسترا نيويورك الفيلهرمونية للعزف أمام الجمهور في مجمع «ذي شيد» الثقافي في وسط مانهاتن.

لكن ذلك كله ليس سوى البداية، إذ إن الأوركسترا الفيلهرمونية التي نظمت منذ سبتمبر حفلات صغيرة في الهواء الطلق، تنتظر سبتمبر المقبل للعودة بقوة، شأنها في ذلك شأن دار أوبرا «متروبوليتان» و«نيويورك سيتي باليه».

وفي الانتظار، أعد مركز كوفمان الموسيقي في حي أبر ويست سايد، هذا البرنامج المسمى «ميوزيكل ستورفرونتس» (الواجهات الموسيقية)، ما يتيح لموسيقيين تقديم عروض في الشارع من خلف واجهات زجاجية.



