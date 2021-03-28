«حق الليلة».. حلوى وأزياء ملونة في «أيام الشارقة التراثية»

الشارقة (الاتحاد)

بالأثواب التقليدية، احتفل الأطفال الزوّار لفعاليات الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية» بمناسبة (حق الليلة)، حيث شاركوا أقرانهم من مختلف الجنسيات، تقاليد الاحتفاء بهذه المناسبة التي يتبادلون فيها الحلوى والمأكولات الشعبية، وتجولوا بحقائبهم الملونة بين أروقة وساحات منطقة قلب الشارقة معلنين بالفرح والغناء انتصاف شهر شعبان، واقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وحملتهم فعاليات «الأيام» إلى عوالم حكايات ومنافسات ممتعة، إذ جمعتهم على جلسات قرائية ومنافسات لنيل جائزة أفضل زي شعبي بهذه المناسبة، فتزينت لقاءاتهم بالأثواب التقليدية الإماراتية، والسورية، والسودانية، والمغربية، والفلسطينية، وغيرها من الثياب التي تعبّر عن تراث بلدان الأطفال وتاريخ ثقافتهم.