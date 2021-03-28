محمود حميدة يكشف تفاصيل مثيرة عن برنامج رامز جلال

كشف الممثل المصري الشهير، محود حميدة، أنه ظهر في أحد برامج المقالب السابقة للفنان المصري، رامز جلال، بعد أن اشترط على الأخير بأن "يجيبه من غير ما يعرف".

وفي تصريحات أثناء لقاء مع عدد من القنوات على هامش مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، علق محمود حميدة حول مشاركته في برنامج "رامز تحت الأرض"، وأشار إلى أنه بعدما رفض المشاركة في برامج رامز إثر طلب فريق العمل منه، التقى محمود برامز في إحدى الرحلات، قال لرامز: "اسمع يا رامز..عايز تجيبني (البرنامج)، هاتني من غير ما اعرف"، موضحا أن "رامز والقيمين على البرنامج فعلا قاموا باستضافته من دون علمه، وأنه لم يكتشف المقلب إلا عند انتهائه".

كما صرح عن كواليس البرنامج قائلا: "طبعا في اتفاقات، لأنك مش معقول تجيب نجم كبير، وبعدين تعمل فيه فصل بايخ، قد يؤدي إلى حادثة فظيعة مثلا، هاتبقى مصيبة".

وتابع: "هو لو جابني أنا شخصيا من غير ما أعرف، ها يبقى عارف المصيبة اللي ممكن تحصل بعد كده".