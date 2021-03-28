137 برنامجاً ومسلسلاً عبر «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» في رمضان

الشارقة (الاتحاد)

تطل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على الجمهور عبر قنواتها ومحطاتها الإذاعية، بدورة برامجية هي الأكبر والأكثر تنوعاً هذا العام. تضم مجموعة واسعة من البرامج الدينية والترفيهية والاجتماعية والثقافية، بإجمالي 137 عملاً مختلفاً، تمتاز بتعدد موضوعاتها، لتلامس كافة أذواق واهتمامات جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان.

وتضم الدورة البرامجية مسلسلات متنوعة في قضاياها ومعالجاتها الدرامية، يمثل فيها كبار النجوم العرب، إضافة إلى برامج مسابقات مشوقة تقدم جوائز قيمة، وأعمال تلفزيونيّة تم انتقاء محاورها بعناية، وقامت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيوني بإنتاجها، وفق رؤية تعتمد على استشراف تفضيلات الجمهور والارتقاء بوعي المشاهد في الشهر الفضيل.

وفي تصريح له بمناسبة الانتهاء من الاستعدادات لإطلاق دورة برامج رمضان 2021، أكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن الدورة البرامجية لهذا العام تعد الأكبر مقارنة بالدورات السابقة. مشيراً إلى أن تحدي الصعوبات في اختيار وتنفيذ أفكار البرامج في ظل الظروف الراهنة، أسهم في رفع مستوى حرص فرق العمل على الإنجاز في وقت قياسي وبجودة عالية، ما أدى إلى النجاح في تنفيذ برامج الدورة الرمضانية، ضمن رؤية الهيئة السنوية المعتادة لتكثيف المحتوى الثقافي والدرامي، وتقديم بانوراما برامجية غنية بمضمونها وتنوعها، نظراً للأجواء الروحانية التي يتخللها تواجد العائلات في المنازل خلال أغلب أوقات الشهر المبارك.



ملامح الدراما وأبرز النجوم

ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، سيكون الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الدراما العربية، الذين يشاركون في مسلسلات جديدة، تبث على قنوات ومحطات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ومن أبرزهم جمال سليمان وسميحة أيوب وأيمن زيدان ورشيد عساف وسلاف فواخرجي. أما على مستوى نجوم الشاشة الصغيرة من الخليج، فسوف يطل على الجمهور عدد من الفنانين المعروفين، أبرزهم سعد الفرج، وجاسم النبهان ومحمد المنصور وإلهام الفضالة وهيا عبدالسلام، ومنى حسين، وبثينة الرئيسي وحسن مهدي.

فيما تقدم قنوات وإذاعات الشارقة حزمة برامج اجتماعية وثقافية ودينية، تتنوع بين المسابقات وبرامج التوعية والتثقيف والإضاءة على الأدب الشعبي والتراث المحلي، يعدها ويقدمها نخبة من الإعلاميين الذين لهم تجارب في تكوين صلة مع الجمهور ببرامجهم المميزة.

تلفزيون الشارقة

أوضح سالم علي الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، أن الخريطة البرامجيّة لتلفزيون الشارقة في الموسم الرمضاني الجديد، تضم 23 عملاً، تشمل 5 مسلسلات، منها مسلسل كارتون، و18 برنامجاً من الإنتاج المحلي، تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الفائدة والمتعة لمختلف شرائح المشاهدين.



120 طالباً في كأس المعرفة

وفي إشارته إلى أبرز الأعمال المنتظرة، قال سالم الغيثي: «من برامج المسابقات ذات الأفق العلمي والثقافي الرصين، سيعرض تلفزيون الشارقة في رمضان برنامج «كأس المعرفة»، الذي يقدم في قالب المسابقات معلومات في شتى مسارات الحياة، ويتنافس خلاله طلاب جامعات إمارة الشارقة، ويبث مباشرة في المساء طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مع ثلاث حلقات إضافية تبث في أيام العيد.

الطاووس والكندوش

وتحضر الدراما العربية في رمضان هذا العام على تلفزيون الشارقة من خلال عدة أعمال، من بينها مسلسل «الطاووس» للمخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، و«الكندوش»، الذي يأتي من بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان.



دراما خليجية ترصد التحولات عبر الزمن

تواصل الدراما الخليجية حضورها في كل المواسم الرمضانية، وفي هذا الموسم يقدم تلفزيون الشارقة المسلسل الخليجي «مطر صيف»، الذي تدور أحداثه حول عائلة غانم التي تجر الحياة أفرادها إلى طريق الهاوية بعد فترة استقرار عائلي. وهو من بطولة سعد الفرج، ونور، وحسن مهدي، وحصة النبهان وأسماء أخرى.

أما المسلسل الخليجي الثاني، فيحمل اسم «الناموس» وتدور أحداثه في أجواء بيوت الأربعينيات في الكويت، وصولاً إلى حقبة السبعينيات، ضمن رصد درامي للتحولات الاجتماعية في البيئة الخليجية من خلال المجتمع الكويتي. ويعد المسلسل من بطولة محمد المنصور، وجاسم النبهان، وهيفاء عادل، وخالد أمين، وبثينة الرئيسي وأسماء أخرى.



مساحة للأدب الشعبي والقصص الملهمة

وعبر برنامج «شدو الحروف» يستكشف جمهور تلفزيون الشارقة مع د. عبد العزيز المسلم مدير معهد الشارقة للتراث، نماذج من الأدب الشعبي الإماراتي، حيث يجول البرنامج بين قصائد الشعراء الإماراتيين القدامى وشعراء الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فيما يعرض سيف فاضل في برنامج «جواهر» 13 قصة ملهمة، يرويها أصحابها بأنفسهم، وتعكس الروح الإيجابية في مواجهة تحديات الحياة.



قناة الوسطى من الذيد

وحول برامج رمضان التي أعدتها قناة الوسطى من الذيد، قال سعيد راشد الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد: «اعتمدنا للدورة البرامجية لرمضان الجديدة 18 عملاً، شملت 4 مسلسلات و11 برنامجاً من الإنتاج المحلي، مع اقتناء 3 أعمال للبث خلال رمضان».

وتبرع قناة الوسطى من الذيد كعادتها في استقطاب المسلسلات التي تصور حياة البادية ومجتمعات البداوة، بما تكتنزه من دراما عالية الشجن ومليئة بالمواقف. ومن الأعمال الدرامية التي ستعرضها القناة في الموسم الرمضاني لهذا العام، المسلسل البدوي «جلمود الصحاري» الذي يجمع في البطولة: جولييت عوّاد، وعلا مضاعين، ومحمد المجالي، ومنذر رياحنة، وعبير عيسى، ومحمد العبادي، وجميل عوّاد، ووسام البريحي، ومنيا، وغادة عباسي.

كما تعرض قناة الوسطى من الذيد مسلسل «صقار» الذي يقوم ببطولته النجم رشيد عساف في دور «صقار» وقمر خلف في دور «غوايش» إلى جانب النجوم جمال العلي، ورنا الأبيض، وروعة ياسين، فاروق الجمعات، ونجوم آخرين.



استعادة الماضي

في برنامج نوعي يسافر بالمشاهدين نحو الذاكرة الحية لماضي الذيد ومجتمعها، ينضم مشاهدو قناة الوسطى إلى القافلة التي ترتحل بهم عبر السنين، متلمسة ملامح الحياة، وطبيعة الناس ومهنهم وشواغلهم، ومنعشة لذاكرة اختزنت من الحياة حكمتها وفلسفتها، عبر برنامج «سوالف لمسيان».

واستكمالاً للغوص في ذاكرة الماضي لاستدعاء حميمية الأمكنة والتجارب الملهمة، يسعى برنامج «رمضان ذاك الزمان» لتحقيق هذه الغاية للمشاهدين، بفضل ما يقدمه من محتوى يضيء ذاكرة المكان على مستوى بيئة البادية وأهلها، وما يجدونه فيه من إرواء الحنين للماضي ببساطته وقيمه وأخلاقياته.



قناة الشرقية

وقال مدير القناة إسماعيل عيسى الحوسني: إن نصيب «الشرقية من كلباء» في دورة البرامج الرمضانية، كان 17 برنامجاً، منها 4 مسلسلات و12 برنامجاً محلياً، وعمل مستورد أضيف إلى مكتبة القناة.

ومن أبرز ما تعرضه الشرقية خلال الشهر الفضيل برنامج «وجهة»، الذي يستضيف في كل حلقة ممثلاً أو شخصية مشهورة، ويتخذ من المنطقة الشرقية وجهة لجولة البرنامج خلال الحديث مع ضيوف الحلقات التي يقدمها الإعلامي عبدالله بن حيدر.

وفي إطار برامج المسابقات الرمضانية التي يشترك فيها الجمهور، وتتخذ من الثقافة والتراث والمعلومات العامة محوراً للمنافسة وحصد الجوائز، تقدم القناة برنامج مسابقات «السوق القديم»، الذي ينطلق في خورفكان، حيث يجول مقدم البرنامج عمر أحمد في كل حلقة مع شخصين من كبار السن، ثم يطرح السؤال، ليقدم أحد الضيوف إجابة خاطئة، بينما يعطي الآخر الإجابة الصحيحة، ومن ثم على المتسابقين الاختيار لمعرفة الإجابة الصحيحة.

ومن البرامج الدينية يقدم فهد هيكل برنامج «مع الإنسان»، الذي يربط بين الإعجاز العلمي والآيات القرآنية، من خلال توجيه السلوك البشري للتأمل والتدبر في خلق الله.



الروح والرية وأمينة حاف

تقدم قناة الشرقية من كلباء لمشاهديها في هذه الدورة 5 مسلسلات جديدة، وهي «الروح والرية» الذي يدور في حقبة التسعينيات، في إطار درامي يصور العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم ومشكلات الإخوة، ومنغصات العلاقات الزوجية والصعوبات التي تواجه أفراد العائلة، بين تخلي البعض عن أحلامه وطموحاته في سبيل إسعاد الغير، مقابل من يفضل الأنانية. وهو من بطولة عبدالله التركماني وهبة الدري، وشيما علي وريم ارحمه وإيمان الحسيني ويعقوب عبدالله و فاطمة الحوسني وأسماء أخرى.

أما مسلسل «أمينة حاف» الذي قام بتأليفه علي دوحان وجاء من إخراج سائد بشير الهواري، ويحكي قصة أمينة التي تبدأ حياتها عندما تكتشف أن زوجها القاسي يخبئ مبلغاً كبيراً من المال في منزلها ويحرمها هي وأبناءها من أبسط حقوقهم. لكنها عندما تعرف وجود أشخاص يطاردونه ويريدون قتله تقرر أن تخبئ المبلغ، ويبدأ صراعها على البقاء عندما تتلقى خبر وفاة زوجها وتتوالى الأحداث. وهو من بطولة إلهام الفضالة،

وطيف وعبدالله الطليحي وفي الشرقاوي وأسماء أخرى.



مسلسل نبض مؤقت

تدور أحداث المسلسل حول شخصية طبيبة أمراض نساء وتوليد في أواخر الثلاثين من عمرها، وبالرغم من نجاحها في عملها، إلا أنها حرمت من نعمة الأمومة ولن تنجب من زوجها المحب لها، وتدور بقية القصة حول كيفية تعويضها لزوجها مقابل حبه وتعلقه بها، رغم فشل محاولات الإنجاب. وهو من بطولة هيا عبدالسلام وميثم بدر وهنادي الكندري وشهاب جوهر وأسماء أخرى.



مسلسل وأنا أحبك بعد

تدور حلقات المسلسل حول ثلاثة محاور في قالب رومانسي خليجي، عندما تكتشف مشاعل عن طريق الصدفة أن زواج بدر منها كان بدافع المصلحة، وأنه لا يطيقها ويتمنى أن تفهم سبب فتوره معها لتطلب الطلاق بنفسها لأنه لا يستطيع أن يغامر في خسارة علاقته مع والدها. ويأتي المسلسل من كتابة وسيناريو مريم الهاجري، وأخرجه خالد جمال، ويلعب أدوار البطولة فهد عبدالمحسن وحسين المهدي وبثينة الرئيسي وميس قمر ومحمد الرمضان وأسماء أخرى.



المسلسل الكرتوني مشاعل النور

يروي المسلسل قـصة مجموعة مـن أهم الشخصيات الـتي أسهمت فـي بـناء الـحضارة الإسلامية، وكيف ظهر تأثيرهم منذ سن الشباب. ويسلط الـضوء على الشخصيات العظيمة الـتي نبغت فـي شتى المجالات، وتأثيرها في عصور كان يسودها الجهل والعنف، وما أضافته للحضارة والعلم.



جوائز رمضان

أكد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، أن القناة سوف تستقبل شهر رمضان بثلاثة برامج، أبرزها برنامج المسابقات الجماهيري الشهير «واحد من الثلاثة»، الذي يتبنى في جوهره شعار الجميع فائزون، وحقق خلال سنواته الماضية مشاركات عالية وانتشاراً واسعاً بين الجمهور.

يقدم البرنامج الثلاثي خالد الحمادي، وعلي آل علي، وإبراهيم الزعابي. ومن خلاله سيكون جمهور «الشارقة الرياضية» على موعد مع الحماس والتشويق والجوائز النقدية والعينية القيمة التي تمنح للمتصلين، مع فرص الفوز المضمونة طوال الحلقات.



إذاعة الشارقة تلون أثير رمضان بـ 50 برنامجاً

أعدت إذاعة الشارقة لمستمعيها في رمضان 50 عملاً، وقالت عبير الشاوي مدير إذاعة الشارقة: إن البرامج المنتجة محلياً حازت على النصيب الأكبر.

وذكرت الشاوي أن إنتاج الإذاعة لهذا الموسم شمل برنامج المسابقات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس»، من تقديم جمال السميطي، ومريم العاجل. والهادف إلى تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، عبر وضعهم في مواقف تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة على مجموعة من الأسئلة المنتقاة بعناية، حيث يتيح البرنامج لأفراد الأسر فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم الذهنية والجسدية.

وفي حقل الدراما تستقبل إذاعة الشارقة رمضان بثلاثة مسلسلات، من بينها مسلسل «مسلسل خطار الهنا»، الذي يجمع كوكبة من أبرز ممثلي الخليج العربي؛ من الإمارات والبحرين، ليقدموا لمستمعي الإذاعة مجموعة من المواقف الاجتماعية التي تؤكد على أهمية الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة لتكون أسرة مبنية علاقتها على الود والاحترام الذي لا يتنافى مع الابتسامة والفرح والفكاهة في موضعها الصحيح، ويشارك في المسلسل كل من: أحمد الجسمي، ومروان عبدالله، وخليل الرميثي، وعادل الجوهر، وملاك الخالدي.

أما الجزء الخامس من مسلسل «حليس»، فيعود هذا العام ليصور حكاية إنسان بسيط في أحلامه وطموحاته، يقدر الحياة الاجتماعية وينهض إلى مساعدة المحتاج، له وجهة نظر في المواقف الاجتماعية يبديها بكل احترام وروح مرحة. يمثل هذه الشخصية الاستثنائية الممثل الإماراتي القدير جابر نغموش، ويشاركه في التمثيل، ناجي خميس، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم.

يذكر أن إذاعة الشارقة تبث في الشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين على الموجة FM 98.7 ومدينة خورفكان

FM 94.4، وأبوظبي على الموجة FM 96.4، وفي مدينة العين ووادي الحلو على الموجة FM 107.6.



إذاعة القرآن الكريم وبرامج من نفحات رمضان

قال خليفة حسن خلف مدير إذاعة القرآن الكريم (تبث على تردد 102.7 FM)، إن الإذاعة ستقدم 20 عملاً جديداً، ضمن الدورة البرامجية الرمضانية، تضم حزمة برامج دينية، تستمد عناوينها ومحاورها من تخصص الإذاعة، مستفيدة من انفتاح الجمهور على أثيرها ومن الأفق الرحب الذي تتيحه أجواء شهر رمضان المبارك.

استحدثت إذاعة القرآن الكريم في دورة رمضان برامج تقدم لأول مرة، وهي: العبارات الرمضانية، فروق قرآنية، خُلق قرآني، مسابقة تقليد القراء، أدعية الختمة، الأداء القرآني، أعلام نزل فيهم قرآن. بالإضافة إلى تقديم مواسم جديدة من برامج سبق أن حققت نجاحاً في أوساط المستمعين، وتشمل البرامج التالية:

آية وعظة 2، الرحمة المهداة 2، روح الآيات 3، قصص الآيات 4، فضائل الأعمال 2، تأملات قرآنية 3، مفردات القرآن 3، القراءات القرآنية 3، التفسير بالمأثور 2، أسئلة قرآنية 2، قراء الإمارات 3، نوادر التلاوات 3، حلقات التحفيظ 2.

تطوف برامج الإذاعة خلال رمضان لتقدم المواعظ الإيمانية مع تفسير لمقاصد الآيات القرآنية، وسرد المواقف النبوية التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب برامج تتناول القصص القرآني بأسلوب يجذب السامع للأحداث الواردة في القرآن الكريم، مع إطلالة على موضوعات مختلفة تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية وقيمها، مروراً بتعريف المستمعين على القراءات العشر المتواترة للقرآن والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أما برنامج مسابقات تقليد القراء، فيمنح جوائز تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، وتمنح لمن يختارهم البرنامج من المشاركين الذين يبدعون في تقليد كبار القراء بأداء قرآني متميز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن إذاعة القرآن الكريم تبث في دبا على الموجة 88.8 FM، وفي كلباء على 98.4 FM، وفي أبوظبي على 102.8 FM، وعلى مستوى كافة الإمارات يمكن التقاط البث على موجة 102.7FM.



إذاعة Pulse 95 - 6 برامج بينها خمسة على الهواء

قال سيف الشلال مدير إذاعة بلس 95 الناطقة باللغة الإنجليزية (على التردد 95.00 FM)، إن الإذاعة ستقدم لمستمعيها في رمضان 6 برامج، بينها خمسة تبث على الهواء مباشرة.

ومن برامج رمضان هذا العام على إذاعة Pulse 95، برنامج Morning Majlis (8-10pm) الذي يبث خلال الفترة الصباحية، ويتناول قضايا الأعمال والأخبار العالمية، مع التركيز على أخبار الشارقة. وبرنامج Evening Karak (8-10pm الذي يقدم كل ما يهم الشباب في ساحة الأفلام والألعاب وكل جديد.

كما أنتجت الإذاعة برنامجاً خاصاً لشهر رمضان المبارك على السوشال ميديا بعنوان «نبي الرحمة»، يتحدث عن قصص النبي محمد (صل الله عليه وسلم) بأسلوب مبسط يتناسب مع مستمعي الإذاعة غير العرب.



الإعلام الرقمي وسؤال رمضان

استباقاً لموسم رمضان، أنجز الإعلام الرقمي إطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بحلته الجديدة. كما أطلق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للفيديو حسب الطلب ( VOD ) عبر 4 منصات رقمية تشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام آي أو إس ( IOS )، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ( Android )، وأجهزة التلفاز التي تعمل على نظام Apple TV، وكذلك أجهزة التلفاز التي تعمل على نظام Android TV.

كما تم إطلاق مجموعة من المسابقات للجمهور عبر تطبيق مرايا، من المقرر أن تقدم يومياً خلال رمضان، ويمكن للمشاركين الدخول من خلالها في السحب على آلاف الدراهم يومياً.

وضمن تحديث الإعلام الرقمي لنوافذ هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تم أيضاً إطلاق صفحات خاصة ببرامج الهيئة عبر منصة «سناب شات». ومن المقرر أن يتم نقل البث المباشر لصلاة العشاء والتراويح عبر انستجرام وفيسبوك وتويتر بالاشتراك مع إذاعة القرآن الكريم من الشارقة. إلى جانب تغطية الإعلام الرقمي لبرامج قنوات الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.