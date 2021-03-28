برشلونة تقيم حفلاً موسيقياً بحضور آلاف المتفرجين لاختبار التدابير الصحية

أقامت مدينة برشلونة الإسبانية، حفلاً موسيقياً كبيراً حضره 5000 متفرج لأول مرة منذ بداية تفشي الجائحة.

وأقيمت الحفلة الموسيقية في صالة باولا دي سانت خودري المغطاة، والتي تستوعب عادة ما يصل إلى 24 ألف متفرج.

وكان الهدف من الحدث اختبار ما إذا كانت مثل هذه الحفلات مع اتخاذ تدابير النظافة الصحية الصارمة يمكن أن تكون آمنة على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وتم اتخاذ إجراءات صارمة قبل وأثناء الحفل الذي أشرف عليه الأطباء. وكان على جميع أفراد الجمهور الخضوع لفحص فيروس كورونا في واحد من ثلاثة مراكز اختبار خاصة قبل الحدث. وجاءت نتيجة ستة فحوصات فقط من بين 5 آلاف فحص إيجابية، وفقاً لصحيفة لا فانجارديا.

وتم السماح فقط للأشخاص المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاماً والذين لديهم هواتف ذكية قادرة على تلقي نتائج الاختبار بالدخول. وكان يتوجب على الضيوف أيضاً الموافقة على مشاركة بياناتهم مع وزارة الصحة.

يشار إلى أن حفلاً موسيقياً مماثلاً أقيم بحضور 5 آلاف شخص في مدريد فيديسمبر الماضي، والذي لم يكن جزءاً من مشروع بحثي، وكان على المتفرجين البقاء جالسين والالتزام بالتباعد الإجتماعي.