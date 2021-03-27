ثورة «ميرابي»

حمم بركانية تتدفق من فوهة «جبل ميرابي»، البركان الأكثر نشاطاً في إندونيسيا، التي تقع على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي، وتضم نحو 128 بركاناً نشطاً، وتعرف بالاضطرابات الزلزالية. وثار البركان البالغ ارتفاعه 2968 متراً مرات عدة منذ 2018، وتسبب في عام 2010 في وفاة أكثر من 340 شخصاً ونزوح أكثر من 60 ألفاً.

( أ ف ب)