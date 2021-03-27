بالفيديو.. كلب يرد الجميل لصاحبه بطريقة مثيرة للإعجاب

أفادت قناة CTV News، أمس الجمعة، أن هالي مور كانت تمشي مع كلبها ، «كلوفر» ، في إحدى أحياء سيتسفيل أوتاوا ،الأسبوع الماضي عندما فقدت الوعي وبدأت في الاستيلاء على كلبها.

وقالت هايلي والتي أنقذته عندما كان جرواً صغيراً لوسائل الإعلام: "كل ما أتذكره هو الاستيقاظ في سيارة الإسعاف والشعور بالارتباك ، تمامًا مثل ما يحدث".

تُظهر اللقطات التسجيلية لأحد الجيران ، التي حصلت عليها CTV ، هالي وهي تنهار على جانب الطريق وتقفز كلوفر على الفور إلى الطريق.

بالفيديو.. كلب يرد الجميل لصاحبه بطريقة مثيرة للإعجاب

ويظهر في الفيديو المتداول والذي ما أن انتشر سريعاً ، «كلوفر» يقفز إلى منتصف الطريق للإيحاء لدرايدن أوتواي ، الذي كان يقود شاحنته في الشارع، والذي سرعان ما خرج من سيارته لمساعدة هالي.

وقال أواتواي لـ CTV: "لقد كان أمراً مثيراً للإعجاب حقاً ، لقد أغلق الكلب طريقي. لقد أبعدتها عني لكني تأكدت من أن مالكها بخير وكان ذلك رائعًا".

بعد فترة وجيزة ، تمكن كلوفر من تعقب عابر سبيل آخر للمساعدة.

وقالت دانييل بيلون ، التي توقفت لتقديم يد المساعدة أيضاً، "يمكنك أن تقول إنها لا تريد أن تتركها حتى عندما كنا معها ، لكنني أعتقد أنها كانت تقول" أريد أن أعود إلى المنزل لأعلمهم أنها بحاجة إلى المساعدة" .

وبحسب موقع «people»، ذهب كلوفر لتعقب بقية أفراد عائلة هايلي لتنبيههم بالموقف. وعندما وصل والدها كانت هالي ، قد تلقت العلاج من قبل المسعفين.

وقالت هايلي: "إذا حدث هذا مرة أخرى ، أنا على يقين أنها ستكون بجانبي".