صبري فواز.. بثلاثة وجوه

محمد قناوي (القاهرة)

يطل صبري فواز على شاشة رمضان هذا العام بثلاثة وجوه مختلفة، من خلال مشاركته في ثلاثة مسلسلات هي:«موسى» و«قصر النيل» و«ولاد ناس».

وقال فواز لـ«الاتحاد»: أقدم في موسى شخصية صاحب محلات عطور، ويتعامل مع كبار رجال الأعمال خلال فترة ستينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الشخصية الثانية في مسلسل «قصر النيل»، لأحد رجال ما قبل ثورة يوليو 1952 بينه وبين عائلته خلافات على الميراث، وتدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل.

وأشار صبري إلى أن الشخصية الثالثة محام في «ولاد ناس»، ويمثل المسلسل عودة للأعمال الدرامية الاجتماعية في أجواء من الإثارة والترقب، ويلقي الضوء على حال الأسرة وعلاقة الآباء والأبناء وأوضاع التعليم، ويناقش قضية مهمة جداً هي انشغال وغياب الآباء عن الأبناء.