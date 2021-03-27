الداما.. لعبة تستعيد قصص البحارة

الشارقة (الاتحاد)

يعبر الزائر لفعاليات الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية» على أجنحة ومحطات عن يمينه ويساره، فما إن يتجاوز الركن المخصص لكتب التراث الذي يحمل عنوان «واحة القراءة»، حتى يجد نفسه أمام حشد من الرجال والشباب المتحلقين حول لوحات خشبية يراقبون رجالاً يحركون أحجاراً على لوح من مربعات الشطرنج المعروفة، إلا أنه ما إن يقترب ويمعن النظر، حتى يدرك أن هؤلاء لا يمارسون لعبة الشطرنج، فالحجارة وحركتها مختلفة بالكامل.

استعراض لحرف البحر

اليافطة المعلقة على منصة هذا الركن، تحمل اسم «داما»، وهذا ما يفسر الكثير لمن يعرف معنى هذا الاسم، وفي الوقت نفسه يثير الكثير من الأسئلة لدى مَن لا يعلم عن هذه اللعبة شيئاً، فما إن تبادر بالسؤال، حتى يأخذك المسؤولون عن هذا الجناح في رحلة يعود عمرها إلى ألف عام، تمر ببلدان أوروبا الغربية وتركيا، لتصل إلى المدن الساحلية لدولة الإمارات، حيث تستعيد قصص البحارة وصائدي اللؤلؤ وما حملوه في رحلاتهم من ثقافات.

صقر محمد

المنافسة

صقر محمد، مدير إدارة القطاعات الخارجية في «معهد الشارقة للتراث»، والمنسق العام لبطولة الداما الرابعة في «أيام الشارقة التراثية»، يخبرنا أن هذه اللعبة تعتمد على الذكاء، وتتشابه من حيث المنافسة بين خصمين مع لعبة الشطرنج، إلاّ أن قوانينها وأحجارها مختلفة. واشتهرت في دولة الإمارات منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى أوائل الثمانينات، إلا أن حضورها أخذ بالتراجع حتى كادت تندثر، لهذا التفت «معهد الشارقة للتراث» لها بوصفها واحدة من ملامح الألعاب الشعبية لمنطقة الخليج، وأطلق مجلساً دائماً لها في منطقة «قلب الشارقة»، واستحدث بطولة لهواتها حتى يجمعهم ويعزز من انتشارها من جديد وينقلها إلى الأجيال الجديدة.

يشار إلى أن الداما تجري لها الآن بطولات في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وتُلعب على لوحة 8 وحدات طولاً و8 وحدات عرضاً (أي 64 مربعاً) مع 12 قطعة لكل جانب.

البيئة البحرية

من جهة أخرى، يستقبل جناح البيئة البحرية في «أيام الشارقة التراثية» زوّاره، وبوسع من يجول فيه التقاط مشاهد لكل الحرف البحرية، وتسجيل أسماء كافة أنواع القوارب التي تختلف وظائفها، من الغوص إلى الصيد إلى الحراسة أو السفر.

ومن بين بانوراما حرف الصيادين، يمتد هيكل قارب الغوص التقليدي «الجالبوت»، وعلى ظهره كمية من أصداف اللؤلؤ، وبعض المعدات اللاّزمة للغوص، بمسمياتها وثيقة الصلة بالماضي القريب، فنجد «الديين» المخصص لرفع حصيلة الغوص، و«البِلد» الذي يستخدم لقياس عمق البحر قرب الشاطئ لتحديد المكان المناسب لرسو القوارب، وهو عبارة عن ثقالة من الحديد مربوطة بحبل له طول محدد.