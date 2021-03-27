المشاعر السلبية تضر الصحة النفسية

أبوظبي (الاتحاد)

وجد علماء النفس في جامعة ميامي الأميركية أنه كلما احتفظ الشخص بالمشاعر السلبية داخل عقله، كان ذلك أسوأ لصحته النفسية والعقلية.

واكتشف الباحثون، من خلال دراسة نشر نتائجها موقع «Psychology Today»، أن الذين يتمسكون بالسلبية لفترة أطول في منطقة اللوزة الدماغية العصبية داخل المخ، يضرون بصحتهم النفسية على المدى الطويل.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة نيكي بوتشيتي: إنه كلما طال تمسك عقلك بحدث سلبي، شعرت بالتعاسة، حيث إن إصرار الدماغ على التمسك بالمنبه والحافز المثير للضيق يؤدي لتجارب يومية أكثر سلبية وأقل إيجابية.

وأضاف أستاذ علم النفس آرون هيلر أن غالبية أبحاث علم الأعصاب البشري تبحث في مدى شدة تفاعل الدماغ مع المنبهات السلبية، وليس كماً من الوقت يحتفظ فيه الدماغ بتلك المنبهات، إلا أن فهم الآليات البيولوجية في وظائف المخ وعلاقتها بالعواطف اليومية والرفاهية يعتبر أمراً بالغ الأهمية.