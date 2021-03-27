سفينة «السنونو» ترسو في الإمارات

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض المخرج المصري خيري بشارة تجربة الإخراج للمرة الأولى في الدراما السورية، وذلك من خلال مسلسل «السنونو»، تأليف وبطولة ياسر العظمة الذي يعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب ثمانية أعوام منذ شارك العام 2013 في مسلسل «مرايا».

وتدور أحداث العمل الذي يعرض خلال رمضان، في إطار كوميدي على متن سفينة تتنقل بين عدد من الدول، وترسو في دولة الإمارات، وتحمل على متنها أشخاصاً من جنسيات مختلفة، ويتناول العديد من القضايا التي تهم المشاهد العربي.

ويشارك في البطولة كل من: عابد فهد وديمة الجندي ومحمد قنوع وفادي إبراهيم وجرجس جبارة وليا مباردي ومرح جبر.

وجاء اختيار بشارة لإخراج المسلسل بعد اعتذار رشا شربتجي لارتباطها بأعمال أخرى، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها مخرج مصري إخراج مسلسل سوري.

يذكر أن العديد من السوريين قاموا بإخراج مسلسلات مصرية، ومنهم هيثم حقي لمسلسل «أحلام في البوابة»، وحاتم علي «الملك فاروق»، ومحمد عزيزية «قضية رأي عام»، ورشا شربتجي «شرف فتح الباب» و«ابن الأرندلي»، و«أولاد لليل»، ومحمد زهير قنوع «طيارة ورق».