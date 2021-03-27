(شيء من الحياة)

يبقى البيت لساكنيه ويبقى للساكنين البيت

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في الفكرة أحاول دفع النص إلى ما يصل، والإجابة على أسئلة الهدايا التي تحولت

إلى مفقودة رغم وجودها المتوزع في كل مكان في الغرفة في الصالة في أماكن الدنيا التي تحولت إلى ذكريات صامتة تشبه متحفاً للزوار، وتحولت إلى مطالب محاولاً فهم حوارها الصامت وقراءة التغيرات، والتوصل إلى حلول لفك العتب اللطيف وإزاحة ظني السيئ على أنها مِنة

«مر خذ هداياك

ما نبغي هدايا فيها مِنه

ليش، وين، وعتب ماله آخر

وتأخرت وهذي منه»

نحتاج إلى السؤال عن بعد الهدايا يمرر إلى «اليوف الناشف» الإجابة،

نقف مع أحلامنا نزدهر نعني كل شيء تفرحنا الهدية تجعلنا نكتب على صفحات البال الكلام الدائم والشكر العميق نفتح الهدايا صادقين نفرح بالتبادل، الهدايا أسرار لأن الحياة قصة وهدية

الهدايا دفء للمشاعر أم نحن دفء والمشاعر اللطيفة التي لها ارتباط وثيق بالعاطفة والمحبة وبالقبول، الأرواح تلتقي وتنسجم حقيقية صادقة المعنى ممتلئة المشاعر

«إلى قفزةٍ جريئة،لأجل المُلامسة

هذه الهدايا كريمة

والحب كريم

شيءٌ أخضر»

شيء من الحياة..

يشبه العطور كل ما مررت عليه ضمك الارتباك إلى صدره مخففاً دهشة العطاء في هدية شيءٌ ما يمسح عن ظنونك الحيرة يجعلك بخير، الهدية لا تسمح لك بالنسيان تظل مثل باب كبير كلما هاجمك النسيان

نبهك من الخاطر كلما آذاك الاعتقاد بأنك جاف دفعت للروح الحياة، عاطفياً تصبح، الهدايا قوة وتخفيف مرايا ووجوه الناس اختيار

الهدايا عنوان للألفة والتآلف و«يمعة»

«غداً هو غداً

فسحةٌ وأملٌ للقاء والاشتياق

تكبر الآمال،نستعيد البعيد

نقترب إلى التسامح والتصالح»

من هدايا الحياة..

التوكل والثقة بالله

ظهور هذه النباتات الطويلة

هذه الصخور العملاقة الجبارة التي توقف الوادي واندفاعه

الإنسان الطيب المتسامح الساعي للخير

حبر الكتابة الأمين على الكلام

تحريك الوقت المناسب وإخبارنا به

القلوب الشفافة التي تعطي ولا تنتظر

هدايا البيت..

الهدوء والاستقرار والاطمئنان

مدخل البيت الضحوك

الدخول إلى العاطفة الغامرة حناناً

الدفء في حضن الأولاد والأحفاد

«الله يخلي لولاد ولبلاد»

من النفس الطيبة

تخرج الكلمات هدايا بأغلفة منتقاه

الصدق شعار دائم

في النفس الطيبة لا تأتي الجروح

التعافي والقبول بالآخر