مهرجان هولي.. ألوان الفرح والتفاؤل

نسرين درزي (أبوظبي)

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية بالألوان احتفاءً بمهرجان هولي، وشملت عالم فيراري أبوظبي، ياس ووتروورلد، عالم وارنر براذرز، كلايم، فنادق ياس بلازا، والاتحاد أرينا. وتقدم وجهاتها عروضاً مميزة بالألوان، منها الأحمر والوردي والأصفر والأزرق والأخضر.

وتحتفي الدول الآسيوية وفي مقدمتها الهند وبنغلادش وسريلانكا وباكستان، والنيبال، في 28 و29 من مارس، بفصل الربيع من خلال مهرجان الألوان «هولي»، الذي تعود طقوسه إلى زمن بعيد ويجسد انتصار الخير على الشر في لوحات جمالية تغزو الوجوه والملابس بالأحمر والأصفر والأزرق والأخضر.

عناصر الطبيعة

مهرجان «هولي» الذي يعتبر عيداً وطنياً وعطلة رسمية في الهند، بلد المنشأ، تطلق عليه عدة تسميات منها شهولي فاغوا واحتفالات الربيع ومهرجان الحب، وتحمل جذوره عدة روايات، بينها أساطير تتحدث عن الإشعاع المنتشر في أرجاء الأرض من خلال موجات تكمل العناصر الأربعة للطبيعة، وهي: الماء، والرياح، والنار، والتراب.

ومن أهم مظاهره اكتساء الشوارع بالألوان الزاهية، حيث يخرج الناس ليلاً للاحتفال بطريقة شعبية، مرتديين ثيابهم المزركشة، حيث يرشون بعضهم بالسوائل المصبوغة والبودرة وجوز الهند والفوشار. ويرددون بأعلى أصواتهم الأغاني الخاصة بهذه المناسبة، ومنها ما خصصته أفلام بوليوود للمهرجان مثل: بلام بيتشاري، هولي خيل راغوايفيرا ورانج بارس بهيج تشوناروالي.

مهرجان هولي.. ألوان الفرح والتفاؤل

فلكلور شعبي

وتشتهر مدينة شانتينيكيتان في ولاية البنغال الغربية باحتفالاتها الثقافية، حيث يتم تنظيم البرامج والأنشطة من الفلكلور الشعبي العريق، ويقوم أحد قدامى المحاربين بعرض يدل على خفة الحركة الجسدية، ومن بعده استعراضات عسكرية وفنون الدفاع عن النفس وربط العمامة والقتال بسيوف وهمية.

تسامح ونسيان

وبعيداً عن الأساطير، فإن لمهرجان هولي أهمية ثقافية على مر العصور، بحيث يرمز إلى أهمية التسامح والنسيان، وهنالك الكثير من الدلالات على قِدم هولي، حيث يحمل وصفاً في ملحمة راتنافالي، وهي دراما باللغة السنسكريتية من القرن السابع الميلادي. كما أن طقوسه مذكورة في النصوص الهندية القديمة مثل بوراناس وفي مخطوطات شاعر القرن الرابع الميلادي كاليداسا.

مهرجان هولي.. ألوان الفرح والتفاؤل

أصباغ طبيعية

ألوان هولي صنعت تاريخياً من الأصباغ الطبيعية ومستخلصات الزهور والكركم والشمندر والتوت والأوراق ومعجون خشب الصندل. ومع الوقت دخلت الأصباغ الاصطناعية التي يتم التفنن في مصادرها، وتكون أحياناً من البهارات وحبوب الطعام متعددة الأشكال والألوان.

ومن السلوكيات التي يوصى بتجنبها خلال الاحتفالات: عدم تلوين شخص بقوة، عدم رش الأصباغ على الحيوانات، وعدم هدر كميات كبيرة من الماء.

مهرجان هولي.. ألوان الفرح والتفاؤل



كادر ألوان ورموز

تحمل ألوان هولي رمزية خاصة على الشكل الآتي:

* الأحمر: الحب والعاطفة.

* الأصفر: المعرفة والتأمل والسعادة والسلام.

* الزهري: الرعاية والرحمة.

* الأزرق: كرم السماء والمحيطات.

* الأخضر: الطبيعة والربيع والبدايات الجديدة.

* الأرجواني: الغموض والسحر.



