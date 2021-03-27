بالفيديو.. شاهد كيف يتغير لون الأخطبوط أثناء نومه

الأخطبوط مخلوق بعيد المنال ، والبحث الجديد يسلط الضوء على المزيد من المعلومات المثيرة حول هذا الحيوان. وتبين ، مثل الكثير من البشر ، أن المخلوق الذي لديه ثمانية أطراف وثلاثة قلوب قادر على الحلم أثناء نومه.

ومن بين الخصائص الغريبة الأخرى لهذا الحيوان أنه يحتوي على الدم الأزرق ، والقدرة على رش الحبر ، وقدرته على التمويه .

ونشرت الدراسة من قبل باحثين في البرازيل الخميس الماضي ، وأظهرت كيف يعيش الحيوان حالتين من النوم ، مثل البشر إلى حد كبير.

والأخطبوطات ذكية للغاية وتعتبر أذكى اللافقاريات، كما أن الأخطبوط يمتلك شخصيات سلوكية متطورة.

بالفيديو.. شاهد كيف يتغير لون الأخطبوط أثناء نومه

ومن المعروف أن الأخطبوطات تغير ألوانها أثناء النوم. ولوحظ وجود نوع يسمى Octopus Insularis في بيئة معملية ، ووجد أن التغيرات في اللون تتوافق مع حالتي النوم - "النوم الهادئ" و "النوم النشط".

خلال المرحلة الهادئة ، يظل الحيوان ساكنًا والجلد شاحباً. خلال المرحلة النشطة ، يغير الأخطبوط لون بشرته ، ويحرك كلتا العينين بينما يعاني من تشنجات عضلية.

ووجد المراقبون أن مرحلة الهدوء استمرت سبع دقائق بينما استمرت المرحلة النشطة لمدة دقيقة.

ويعتقد العلماء أن هذه هي نسخ الأخطبوط من REM (حركة العين السريعة) و non-REM (حركة العين غير السريعة) المعروف أنها تحدث في البشر والعديد من الزواحف.

وبحسب موقع «wionews»، قالت سيلفيا ميديروس، المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدكتوراه في علم الأعصاب في معهد الدماغ التابع للجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو نورتي: "إذا حلمت الأخطبوطات بالفعل ، فمن غير المرجح أن تواجه مؤامرات رمزية معقدة مثلنا".

"البحث عن النوم والحلم في الأخطبوط يعطينا أفضلية للمقارنة النفسية والعصبية الحيوية مع الفقاريات ، حيث يمتلك الأخطبوط العديد من السمات المعرفية المتطورة التي لا تُرى إلا في بعض أنواع الفقاريات ولكن مع بنية دماغية مختلفة تمامًا"