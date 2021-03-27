إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

إختارت المنظمة العالمية للتصوير "أفضل الصور الفردية" في فئات مثل السفر، والهندسة المعمارية، والتصوير في الشوارع.

أسدل الستار عن الفائزين في الفئات العشرة من جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021، .

واختارت المنظمة العالمية للتصوير "أفضل الصور الفردية" في فئات مثل السفر، والهندسة المعمارية، والتصوير في الشوارع.

* وفاز المصور الفيتنامي كان فان في فئة السفر بفضل صورة تُظهر مشهداً لتجفيف الأسماك.

والتقطها المصور في سوق "لونغ هاي" للسمك في با ريا فونغ تاو بفيتنام.

إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

*وفاز المصور الإسباني، خوان لوبيز رويز، في فئة المناظر الطبيعية، إذ أنه التقط لحظة ظهور ومضة من البرق فوق حقل من الخزامى، مع وجود شجرة منعزلة في وسط الصورة.

إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

* وفاز المصور الألماني كلاوس لينزن بفئة الهندسة المعمارية.

ووثق لينزن مجموعة من السلالم في فندق "حياة" في دوسلدورف، والتي تبدو وكأنها تطفو في الفراغ.

إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

*وأما المصور إف. ديليك اويار من تركيا، ففاز في فئة التصوير في الشوارع نتيجة صورته التي وثق فيها عامل وهو يُعقم منصة قطارات في أنقرة.

إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

وبحسب موقع «CNN بالعربية» تضمن الفائزون في الفئات الستة الأخرى على التالي: تاماري كوديتا من زيمبابوي في فئة الإبداع، وماريانو بيلمار توريسيلا من إسبانيا في فئة أسلوب الحياة، وماريجو مادونا من كرواتيا في فئة الحركة، وكريستو بيلامي من إستونيا في فئة العالم الطبيعي والحياة البرية، وكاتا زيه من المجر في فئة غرض، إضافةً إلى ليودميلا سابانينا من الاتحاد الروسي في فئة صور البورتريه.

إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

وسيؤخذ الفائزين في الفئات العشرة بعين الاعتبار للفوز باللقب المطلق، وجائزة قدرها 5 آلاف دولار.

وسيتلقى الفائزون أيضاً مجموعة مختارة من معدات التصوير الرقمي من شركة "سوني".

وسيتم الإعلان عن الفائز الإجمالي في المسابقة المفتوحة في 15 أبريل.

وإلى جانب الفائزين في هذه الفئات، اختير أكثر من مئة من المصورين من أجل اللائحة القصيرة أيضاً.

وستُعرض الأعمال الفائزة، والأعمال التي تشتمل عليها اللائحة القصيرة، في معرض افتراضي على موقع منظمة التصوير العالمية.

إليك أفضل الصور من جوائز "سوني" للتصوير لعام 2021

وحكم مدير معرض "فولا" (مكتبة صور أمريكا اللاتينية) في بوينس آيرس بالأرجنتين، جاستون ديلو، على مسابقة هذا العام.