5 طرق للتخلص من الكسل

ترجمة: عزة يوسف

الكسل أمر شائع وطبيعي في الحياة، لكنه يستهلك طاقتنا ويضيع الكثير من أوقاتنا، لدرجة أن أبسط المهام تبدو كأنها تحدٍ هائل، لذلك يقدم موقع «Tiny Buddha» خمس طرق لاستعادة الحيوية:

التركيز على الإنجاز

غالباً ما نضع قائمة كبيرة بالأشياء التي نريد القيام بها بما يشتتنا ويؤدي للتكاسل، إلا أن التركيز على إنجاز شيئين أو ثلاثة في كل مرة يجعلنا نشعر بقدر أقل من الإرهاق، لأن أهدافك ستبدو أكثر سهولة وقابلية للتحقيق.

ممارسة الرياضة

يعتبر التمرين أبسط طريقة للتغلب على الكسل، ففي حين تشعر بالتكاسل عن إكمال مهمة ما، فإن تحريك جسمك لا يتطلب إنجاز أي مهمة محددة، ويخلصك من الخمول الجسدي، بما يعني أن عقلك سوف يتبعك بشكل طبيعي.

الاسترخاء

قد تبدو تلك النصيحة ساخرة، حيث إن الاسترخاء يشبه التكاسل، إلا أننا نصبح كسالى غالباً لأن المهمة تبدو صعبة للغاية، لذلك فإن الاسترخاء والقيام بالأشياء التي نتمتع به، يسمح لنا بالشعور بالرضا والإلهام لنكون أكثر استعداداً لتولي مهام أكبر وتحقيق أشياء أكثر.

النظام

يؤثر محيطك المادي بشكل كبير على ما تشعر به، فإذا كان منزلك في حالة من الفوضي، قد تشعر بالإرهاق والخمول، كما أن الاضطرار إلى التخلص منها يضيف إلى قائمتك المزيد من المهام.

قم بتنظيف منزلك ومحيطك المادي، وسوف تشعر بالحافز لتكون أكثر إنتاجية ونشاط.

حديث النفس

يؤكد الخبراء أن حوارنا الداخلي، أي الطريقة التي نتحدث بها مع أنفسنا، له تأثير كبير على ما نشعر به وما نفعله، أي أن تخيل الأشياء التي تجعلك تشعر بالطاقة والحيوية والنشاط، وتغيير نغمة ومحتوى حوارك الداخلي وتغيير وضعيتك وطريقة تنفسك، يؤدي لخلق تلك الحالة في جسمك وعقلك، ويجعلك تشعر بالإيجابية والامتنان.



