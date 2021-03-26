فايزر تختبر لقاح كورونا على الأطفال

ماينتس (د ب أ)

بدأت شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية دراسات على فعالية وسلامة لقاحهما المشترك المضاد لكورونا على الأطفال دون 11 عاماً.

وحصل اللقاح الذي طورته الشركتان، حتى الآن، على موافقة مشروطة لاستخدامه مع المراهقين فوق 16 عاماً.

وقالت متحدثة باسم «بيونتيك» إنه يجرى الآن تضمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاماً في الدراسات.

وأعلنت الشركتان أن أول الأطفال المشمولين بالدراسات تلقوا أول جرعة من اللقاح أمس الأول، وبحسب البيانات، تشمل الدراسات أطفالاً أصحاء تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاماً.