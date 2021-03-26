214 مليون «أرنب شوكولاتة» في ألمانيا

بون (د ب أ)

رغم جائحة كورونا، أنتجت ألمانيا هذا العام 214 مليون قطعة شوكولاتة على هيئة أرنب بمناسبة عيد القيامة.

وبحسب البيانات، فإن نصف أرانب الشوكولاتة المصنوعة في ألمانيا تبقى داخل البلاد، فيما يُصدر النصف الآخر للخارج، وبشكل أساسي إلى البلدان الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

ولا يزال أرنب عيد القيامة الكلاسيكي المصنوع من الشوكولاتة الممزوجة بالحليب هو الأكثر شعبية، لكن هناك إقبالاً أيضاً على الأرانب المصنوعة من الشوكولاتة الداكنة أو البيضاء أو على هيئة أشكال أخرى مثل الحملان الصغيرة أو الجزر أو الكتاكيت.