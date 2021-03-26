برنامج لتعلم الشعور بالسعادة

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون إيطاليون أنه يمكن للبشر أن يتعلموا بأنفسهم كيف يكونوا سعداء، من خلال تطبيق برنامج مكثف يركز على تعزيز الشعور بالسعادة.

وأظهرت نتائج البرنامج، الذي كان يشبه المنهج الدراسي، أن الأفراد المشاركين في الدورة، التي استغرقت تسعة أشهر، من ذوي الخبرة يعززون الرضا عن حياتهم وتصورهم للرفاهية والوعي الذاتي وتنظيم المشاعر العاطفية. وشهد المشاركون تحسناً في الرفاهية الإيجابية وتلاشي المشاعر السلبية، وانخفضت لديهم مستويات القلق والتوتر والأفكار السلبية والغضب بشكل ملحوظ.

وأضاف مؤلفو الدراسة، وفقاً لموقع «Study Finds»، أن التدريب مستوحى من فكرة موجودة في التقاليد الفلسفية، والتي تقول إن السعادة مرتبطة بتطور التوازن الداخلي وتبني منظور أكثر لطفاً وانفتاحاً مع النفس ومع الآخرين بما يؤدي لفهم أفضل للعقل البشري.