مي صالح تعيش «في الماضي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك مي صالح في مسلسل «60 يوماً في الماضي»، وتجسد شخصية فتاة تستغل جمالها لتحقيق ما تريده، وهي شخصية متناقضة طوال الوقت، تجمع بين الخير والشر، والحب والكره، وتتسبب في العديد من الأزمات.

وقالت مي لـ«الاتحاد»، إن أحداث العمل تتصاعد بنهاية غير متوقعة للشخصية فتنقلب حياتها رأساً على عقب، وتدور حول رجل يخوض رحلة بحث للنبش في الماضي على مدى 60 يوماً فقط ليفتح خيوطاً جديدة، يستطيع من خلالها إما أن يعالج أخطاءه ويصححها أو يستمر فيها.

العمل تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف، ويشارك في بطولته السعودي تركي اليوسف، والسورية ريم علي. ومن جانب آخر تستعد صالح خلال يوينو المقبل لتصوير الجزء الثالث من «الأب الروحي»، وتجسد شخصية فتاة صعيدية تنمني لإحدى أكبر العائلات. وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول علاقة الأب بأبنائه، وتجارتهم غير المشروعة في المخدرات والسلاح، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر.

وعلى الصعيد السينمائي تنتظر مي طرح فيلمها «خطيب مراتي»، وتجسد شخصية فتاة ريفية، وهي الزوجة الثانية لرجل كبير في السن وتنجب له ولدا بعد عدم إنجاب زوجاته الأخريات للذكور، ويعرض للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية بنسخة خاصة لذوي الهمم.