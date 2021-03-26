«عيشة فل» في تونس

تونس (الاتحاد)

تعرض القناة الوطنية الأولى التونسية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المعظم السلسلة التلفزيونية «عيشة فل»، وهي عمل كوميدي إخراج محمد علي سعيدان وعبد العزيز الحفظاوي وسيناريو أسامة عبد القادر.

«عيشة فل» تتطرق لواقع العائلة التونسية والعقلية السائدة بطريقة كوميدية ساخرة لا تخلو من النقد السلس في خضم الظروف والأحداث.. من بطولة سفيان الداهش، سماح السنكري، خالد بوزيد، مراد بن نافلة، لطيفة القفصي، جمال المداني، توفيق البحري، سيرين بالهادي وليتيسيا.

وقال الممثل جمال المداني في تصريح لـ «الاتحاد» إنها سلسلة تعمل على رسم البسمة على وجه المتفرج التونسي من خلال المواقف التي تنقل واقع الأسرة التونسية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها من خلال تصوير واقعها كوميديا وعلاقتها بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم.